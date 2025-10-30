Боец-рукопашник стал обладателем премии "Живу студенческим спортом" - 2025

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Чемпион России по универсальному бою Иван Симаков стал победителем премии "Живу студенческим спортом" в номинации "Спортсмен года в индивидуальных видах спорта". Вручение наград прошло в Москве в рамках международного форума студенческого спорта "Буря".

Симаков является членом студенческой лиги армейского рукопашного боя, в его активе есть победы на чемпионатах Московской области по рукопашному бою, армейскому рукопашному бою и универсальному бою, он является победителем международного турнира, который проходил в Киргизии в 2025 году.

Премия "Живу студенческим спортом" в 2025 году вручалась впервые, награждение приурочено ко дню рождения ДСО "Буревестник", которое было основано 30 октября 1957 года. Победители и лауреаты прошли несколько этапов конкурса, включая предварительное интернет-голосование, экспертный отбор и очные защиты перед жюри.

Спортсменом года в командных видах спорта признали кубанскую студентку Нелю Кадырову, обладательницу золотой медали первенства России по велоспорту, победительницу и призера всероссийских студенческих соревнований по академической гребле. Тренером года в командных видах спорта стала тренер по физическому воспитанию и руководитель студенческого спортивного клуба "Лидер" из подмосковного Серпухова Наталья Гоглова.

Сборной командой года жюри признало сборную Студенческой хоккейной лиги, которая в минувшем сезоне приняла участие в трех представительных турнирах и в двух из них одержала победу.