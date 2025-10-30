"Ювентус" объявил о назначении Спаллетти главным тренером

Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона

Главный тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетти © Alessandro Sabattini/ Getty Images

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Бывший тренер петербургского "Зенита" Лучано Спаллетти возглавил итальянский футбольный клуб "Ювентус". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. На этом посту Спаллетти сменил хорвата Игора Тудора, который был уволен 27 октября.

Спаллетти 66 лет, его последним местом работы была сборная Италии. Он возглавил команду в августе 2023 года, под его руководством она отобралась на чемпионат Европы - 2024. На турнире итальянцы дошли до 1/8 финала, проиграв на этой стадии команде Швейцарии (0:2) и не сумев защитить чемпионский титул. Сборную Италии Спаллетти покинул в июне после матчей отборочного турнира чемпионата мира - 2026 против команд Норвегии (0:3) и Молдавии (2:0).

До этого Спаллетти возглавлял "Наполи", с которым в сезоне-2022/23 стал чемпионом Италии. Команда одержала победу в национальном первенстве впервые за 33 года. Ранее Спаллетти также тренировал итальянские "Эмполи", "Сампдорию", "Венецию", "Удинезе", "Анкону", "Интер" и "Рому", с которой дважды выиграл Кубок Италии, один раз - суперкубок страны. С 2009 по 2014 год итальянец возглавлял "Зенит", с которым дважды стал чемпионом России и по разу завоевал кубок и суперкубок страны.

"Ювентус" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 15 очками по итогам 9 туров. Следующий матч команда проведет 1 ноября на выезде против "Кремонезе".