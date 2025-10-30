Кафанов назвал неслучайным назначение Пауновича в сборную Сербии

Бывший футболист "Рубина" в четверг стал главным тренером национальной команды

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Бывший игрок казанского "Рубина" Велько Паунович был очень умным футболистом, а также имеет достижения в качестве тренера, поэтому его назначение в сборную Сербии было делом времени. Такое мнение ТАСС высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, ранее работавший с Пауновичем в "Рубине".

В четверг Паунович был назначен на пост главного тренера сборной Сербии.

"Паунович провел в "Рубине" не так много времени, но было видно, что он игрок с высоким футбольным интеллектом. В 2015 году он привел сборную Сербии до 20 лет к победе на чемпионате мира. И было понятно, что вопрос назначения Велько на пост тренера национальной сборной Сербии - лишь дело времени", - сказал Кафанов.

Пауновичу 48 лет, ранее он работал главным тренером в испанском клубе "Овьедо". В 2007 году выступал за "Рубин", в 16 матчах за казанскую команду в чемпионате России он отметился 1 забитым мячом.