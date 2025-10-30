Московское "Динамо" прервало восьмиматчевую победную серию "Северстали" в КХЛ

Бело-голубые обыграли команду из Череповца со счетом 3:0

Защитник "Динамо" Даниил Пыленков, нападающие Дилан Сикьюра и Никита Гусев © Петр Ковалев/ ТАСС

ТАСС, 30 октября. Московское "Динамо" со счетом 3:0 победило череповецкую "Северсталь" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 302 зрителей.

Шайбы забросили Дилан Сикьюра (3-я минута), Игорь Ожиганов (40) и Артем Швец-Роговой (44).

"Динамо" прервало победную серию "Северстали", которая насчитывала восемь матчей. В предыдущий раз череповецкая команда терпела поражение 5 октября на выезде от московского ЦСКА (2:3). "Северсталь" остановилась в шаге от повторения клубного рекорда по количеству выигранных матчей подряд, который был установлен в сезоне-2021/22.

"Северсталь" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 28 очками в 21 матче. "Динамо" располагается на 6-й позиции, набрав 25 очков по итогам 19 игр. В следующем матче "Северсталь" 1 ноября примет китайский "Шанхай Дрэгонс", "Динамо" в этот же день сыграет на своем льду с ЦСКА.