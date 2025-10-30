Хоккеисты минского "Динамо" нанесли "Амуру" пятое поражение подряд

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу команды из Белоруссии

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Динамо" © Александр Щербак/ ТАСС

МИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Минское "Динамо" со счетом 6:2 обыграло хабаровский "Амур" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 15 086 зрителей.

В составе победителей голы забили Даниил Сотишвили (7-я минута), Илья Усов (15), Егор Бориков (21), Вадим Мороз (35, 57) и Брэйди Лайл (41). У проигравших шайбы забросили Игнат Коротких (33) и Ярослав Лихачев (59).

"Амур" потерпел пятое поражение подряд. До этого команда дважды проиграла череповецкой "Северстали" (2:3 по буллитам, 2:6), а также по разу уступила астанинскому "Барысу" (1:3) и московскому ЦСКА (1:2).

"Динамо" располагается на 4-й позиции в турнирной таблице Западной конференции, имея на счету 27 очков в 20 матчах. "Амур" идет на 8-й строчке на Востоке, набрав 17 очков в 20 играх. В следующем матче "Динамо" 3 ноября примет ЦСКА, "Амур" днем ранее сыграет дома с "Адмиралом" из Владивостока.

В другом матче игрового дня нижегородское "Торпедо" в четвертый раз за сезон переиграло тольяттинскую "Ладу". Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0.