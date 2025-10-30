НБА одобрила рекордную для спорта продажу "Лейкерс"

Стоимость сделки должна составить $10 млрд

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) единогласно одобрил продажу контрольного пакета акций "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом сообщила пресс-служба НБА.

19 июня ESPN сообщил, что генеральный директор и председатель диверсифицированной холдинговой компании TWG Global Марк Уолтер купит контрольный пакет акций "Лейкерс" за $10 млрд. Отмечалось, что семья Басс, нынешние владельцы клуба, будет владеть миноритарной долей в клубе, составляющей чуть более 15%, в течение определенного периода времени, а Джини Басс после продажи "Лейкерс" сохранит должность управляющей клуба.

"Я не сомневаюсь, что Марк Уолтер станет преданным хранителем команды и ценным приобретением для нашей лиги, учитывая его многочисленные успешные начинания в бизнесе и спорте, - сказал комиссар НБА Адам Сильвер. - Я также хочу поблагодарить и поздравить семью Басс за 46 лет трансформационного руководства".

Сделка по продаже "Лейкерс" стала крупнейшей в истории спорта. В 2023 году за $6,05 млрд был приобретен клуб Национальной футбольной лиги "Вашингтон Коммандерс". В марте 2025 года стало известно, что клуб НБА "Бостон" продадут за $6,1 млрд.

"Лейкерс" принадлежали семье Басс с 1979 года. За период их управления команда завоевала 11 чемпионств в НБА - лучший показатель в лиге за этот период. Всего клуб 17 раз становился сильнейшей командой турнира, уступая по этому показателю только "Бостону". Рекордное, 18-е чемпионство "Бостон" выиграл в 2024 году.

Уолтер является акционером "Лейкерс" с 2021 года, когда он выкупил 26% акций Фила Аншутца. Тогда же он получил право преимущественного выкупа контрольного пакета акций команды. Уолтер и TWG Global владеют акциями нескольких профессиональных спортивных организаций, среди которых "Лос-Анджелес Доджерс" (Главная лига бейсбола), "Лос-Анджелес Спаркс" (Женская национальная баскетбольная ассоциация) и "Челси" (чемпионат Англии по футболу). Через TWG Motorsports Уолтер владеет несколькими автоспортивными командами, в их числе "Кадиллак", который с 2026 года будет выступать в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".