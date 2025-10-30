Британский всадник Томми Джейкс умер в возрасте 19 лет

В среду спортсмен участвовал в соревнованиях в Ноттингеме, а в четверг должен был принять участие в двух забегах в Челмсфорде

Редакция сайта ТАСС

Томми Джейкс © Warren Little/ Getty Images

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Британский всадник Томми Джейкс скончался у себя дома на 20-м году жизни. Об этом сообщила Ассоциация профессиональных жокеев.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти Томми Джейкса, который трагически погиб у себя дома сегодня утром недалеко от Ньюмаркета. Томми был любимым сыном и братом, а также популярным членом гоночной команды Джорджа Буги. Его родители, Джереми и Тони, просят уважать их частную жизнь в это ужасное время", - говорится в заявлении.

Как сообщает BBC, в среду Джейкс участвовал в соревнованиях в Ноттингеме, а в четверг должен был принять участие в двух забегах в Челмсфорде.