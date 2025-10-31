Нападающий "Миннесоты" Капризов забросил седьмую шайбу в сезоне НХЛ

Россиянин отличился в матче против "Питтсбурга" (1:4)

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов © AP Photo/ Abbie Parr

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил седьмую шайбу в сезоне, отличившись в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Питтсбурга".

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Питтсбурга". В составе победителей шайбы забросили Райан Ши (23-я минута), Брайан Раст (47), Бенджамин Киндел (48) и Энтони Манта (58). У проигравших отличился Капризов (11). Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился передачей в эпизоде с шайбой Киндела.

В активе 28-летнего Капризова 7 шайб и 9 передач в 12 матчах регулярного чемпионата. 39-летний Малкин продолжает оставаться самым результативным россиянином в новом сезоне НХЛ, он набрал 17 очков (3 шайбы + 14 передач) в 12 встречах.

"Миннесота" потерпела пятое поражение подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 9 очков после 12 игр. "Питтсбург" лидирует в Столичном дивизионе, имея в активе 18 очков после 12 встреч.

В следующем матче "Миннесота" 2 ноября дома примет "Ванкувер". "Питтсбург" днем ранее в гостях сыграет с "Виннипегом".