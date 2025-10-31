Хуснутдинов забросил победную шайбу за "Бостон" в матче НХЛ с "Баффало"

Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме

© AP Photo/ Michael Dwyer

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Бостона" Марат Хуснутдинов стал автором победной шайбы в овертайме домашней игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Баффало".

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе "Бостона" шайбы забросили Морган Гики (14-я минута), Давид Пастрняк (16) и Марк Кастелич (40). У "Баффало" отличились Расмус Далин (37), Джошуа Доан (47) и Алекс Тух (55). Хуснутдинов забросил шайбу на третьей минуте овертайма.

23-летний Хуснутдинов забросил первую шайбу в сезоне, он провел восемь матчей, записав также на свой счет 1 передачу. Российский защитник "Бостона" Никита Задоров не отметился результативными действиями.

"Бостон" занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 12 очков в 13 матчах. "Баффало" идет на последней, восьмой строчке Атлантического дивизиона, имея в активе 11 очков после 11 встреч.

В следующем матче "Бостон" 1 ноября дома примет "Каролину", "Баффало" днем позднее на своем льду встретится с "Вашингтоном".