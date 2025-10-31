"Палмейрас" сыграет с "Фламенго" в финале Кубка Либертадорес

В ответном матче полуфинала "Палмейрас" победил эквадорский ЛДУ со счетом 4:0

Нападающий "Палмейраса" Рамон Соса © AP Photo/ Ettore Chiereguini

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 октября. /ТАСС/. Бразильский "Палмейрас" обыграл эквадорский ЛДУ со счетом 4:0 в ответном матче полуфинала Кубка Либертадорес. Первая встреча завершилась победой эквадорской команды со счетом 3:0.

В составе победителей голы забили Рамон Соса (20-я минута), Бруно Фукс (45+5), ранее представлявший ЦСКА, и Рафаэль Вейга (68, 82).

В финале "Палмейрас" 30 ноября сыграет с "Фламенго", в составе которого выступают бывшие игроки московского "Динамо" колумбиец Хорхе Карраскаль и уругваец Гильермо Варела.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года, участие в нем принимают лучшие клубы стран Южной Америки. "Палмейрас" трижды побеждал в Кубке Либертадорес, в последний раз - в 2021 году. "Фламенго" также трижды выигрывал трофей, последний из которых был в 2022 году.