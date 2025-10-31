Василевский опередил Хабибулина по победам в "регулярках" НХЛ

Победа в игре с "Далласом" стала для голкипера "Тампы" 334-й в регулярных чемпионатах

Андрей Василевский (на дальнем плане) © AP Photo/ Chris O'Meara

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 20 бросков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Далласом" (2:1 в овертайме).

Шайбы в составе победителей забросили Брэндон Хэйгел (36) и Энтони Сирелли (63). У проигравших голом отметился Адам Эрни (43).

Победа в игре с "Далласом" стала для Василевского 334-й в регулярных чемпионатах. По этому показателю он обошел олимпийского чемпиона 1992 года Николая Хабибулина. Больше побед в регулярных чемпионатах НХЛ среди российских голкиперов одержали только двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский из "Флориды" (434) и Евгений Набоков (353), уже завершивший профессиональную карьеру.

"Тампа" одержала 3 победы с Василевским в 8 матчах регулярного чемпионата. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 12 очков в 11 матчах. "Даллас" идет на 4-й позиции Центрального дивизиона с 14 очками по итогам 11 встреч.

В следующем матче "Даллас" 1 ноября сыграет в гостях против "Флориды", "Тампа" 2 ноября на выезде встретится с "Ютой".