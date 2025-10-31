Нападающий "Виннипега" Наместников забил пятый гол в сезоне НХЛ

Форвард отличился в победном матче против "Виннипега"

Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников © AP Photo/ Matt Krohn

ОТТАВА, 31 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Виннипега" Владислав Наместников забил пятый гол в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отличившись в матче с "Чикаго".

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу "Виннипега".

Шайбы в составе победителей забросили Наместников (2-я минута), Габриэль Виларди (17 и 32), Марк Шайфли (22), Джош Моррисси (51) и Кайл Коннор (58). У проигравших отметились Теуво Терявяйнен (9), Алекс Власик (54) и Андре Бураковски (56).

Наместников набрал 6 очков (5 голов + 1 результативный пас) в 11 матчах НХЛ.

"Виннипег" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 16 очков в 11 играх. "Чикаго" после 11 встреч занимает пятое место этого же дивизиона с 12 очками. В следующем матче "Виннипег" примет "Питтсбург" 1 ноября. "Чикаго" 2 ноября в гостях сыграет с "Эдмонтоном".

В других мачтах игрового дня "Оттава" дома обыграла "Калгари" (4:3 ОТ), "Рейнджерс" в гостях победили "Эдмонтон" (4:3 ОТ), российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 33 броска. "Сан-Хосе" в домашнем матче одержал победу над "Нью-Джерси" (5:2), российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей, ассистировав Тайлеру Тоффоли.