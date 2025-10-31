Гомельский оценил старт сезона баскетболистов ЦСКА

По словам эксперта, его расстроили два поражения команды

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Поражения московского баскетбольного клуба ЦСКА на старте сезона огорчают, однако армейцы будут добавлять в качестве игры. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион СССР, комментатор Владимир Гомельский.

В этом сезоне ЦСКА стал обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ. В регулярном чемпионате лиги армейцы одержали шесть побед и потерпели одно поражение. Также ЦСКА уступил сербской "Меге" в матче Winline Basket Cup.

"Меня расстроило поражение в Перми и огорчил проигрыш от "Меги". Однако победа в Санкт-Петербурге над "Зенитом" и феноменальная по качеству защита в матче против УНИКСа порадовали меня. Я уверен, что с таким тренером, как [Андреас] Пистиолис, и с таким желанием большинства игроков ЦСКА будет прибавлять. Поэтому я надеюсь, что ЦСКА не просто дойдет до финала плей-офф Единой лиги ВТБ, но и выиграет его", - сказал Гомельский.