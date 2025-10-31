Романцев объяснил, зачем иностранным тренерам нужно изучать русский язык

По мнению бывшего наставника сборной России и "Спартака", это помогает в работе и показывает уважение к стране

Редакция сайта ТАСС

Олег Романцев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Изучение русского языка для иностранных тренеров Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) является правильной идеей, это нужно для уважения к стране и для лучшего понимания футболистов. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев.

В октябре Романцев призвал иностранных игроков и тренеров РПЛ изучать русский язык.

"Дмитрий Аленичев рассказывал, что когда он переходил в иностранный клуб, то в контракте был маленький пункт об изучении языка по два часа в день. Это же не мы придумали, знание языка - уважение к стране, - сказал Романцев. - Еще во время тренерской карьеры у меня была возможность поработать в испанском "Депортиво". Первое, что я сказал, что мне нужно первые две недели изучать испанский язык, чтобы меня не трогали, чтобы дали книги. Но тогда не сложилось, Николай Петрович [Старостин] переубедил [от перехода в "Депортиво"]. Но моей главной задачей было, чтобы я сам говорил на их языке, а не через переводчика. Им тогда это очень понравилось, готовы были дать учителя и книги".

"Мне кажется, что изучение русского языка для иностранных тренеров правильно. Не то чтобы я в пример себя ставлю, а так должно быть", - добавил Романцев.