Овечкин поздравил Кучерова с 1000-м очком в НХЛ

Также хоккеиста "Тампы" поздравили Сергей Федоров, Владислав Наместников, Стив Айзерман, Михаил Сергачев, Ондржей Палат, Тайлер Джонсон и Стивен Стэмкос

Никита Кучеров и Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) капитан "Вашингтона" Александр Овечкин поздравил нападающего "Тампы" Никиту Кучерова, который установил рекорд по скорости достижения 1 000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ среди российских игроков. Об этом сообщает пресс-служба "Тампы".

Данная отметка покорилась Кучерову за 809 матчей. Из россиян прежним рекордсменом по этому показателю был нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин (848). Овечкин покорил эту отметку за 880 игр.

"Хочу поздравить с 1000-м очком в НХЛ, большое достижение, добро пожаловать в клуб. Желаю еще больше очков в твоей карьере. Ты невероятный игрок. Было круто играть вместе с тобой за сборную России и против тебя", - сказал Овечкин.

Также Кучерова поздравили первый российский игрок, набравший в регулярных сезонах 1 000 очков, Сергей Федоров, российский нападающий "Виннипега" Владислав Наместников, обладатель трех Кубков Стэнли Стив Айзерман, российский защитник "Юты" Михаил Сергачев, обладатели двух Кубков Стэнли Ондржей Палат, Тайлер Джонсон и Стивен Стэмкос.