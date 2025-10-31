Олимпийскую чемпионку гимнастку Карасеву похоронят на Домодедовском кладбище

Во вторник стало известно о смерти спортсменки на 77-м году жизни

Ольга Карасева © Виктор Будан, Вячеслав Ун Да-Син/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Олимпийскую чемпионку гимнастку Ольгу Карасеву похоронят на Домодедовском кладбище. Об этом ТАСС сообщила двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

"Мы только получили все документы и сейчас занимаемся организационными делами. Ее похоронят на Домодедовском кладбище, но дата похорон еще не определена. Пока прорабатываем все вопросы", - сказала Хоркина.

Во вторник стало известно о смерти Карасевой на 77-м году жизни. Она выиграла золото Олимпиады 1968 года в командных соревнованиях. В 1969 году Карасева завоевала пять медалей на чемпионате Европы, включая золото в вольных упражнениях. На чемпионате мира - 1970 выиграла командный турнир и серебряную награду в вольных упражнениях. Также была серебряным призером мирового первенства 1966 года в команде.

Карасева была судьей международной категории. За заслуги в развитии отечественного спорта и международного спортивного сотрудничества она была удостоена ряда наград: почетным знаком "За заслуги в развитии олимпийского движения в России", медалью "В память 30-летия Олимпийских игр 1980 года в Москве" и грамотой президента РФ.