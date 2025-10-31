КДК РФС отложил решение по "Химкам" на 7 ноября

Ранее суд признал футбольный клуб банкротом

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отложил решение по подмосковным "Химкам" на 7 ноября. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал "Химки" банкротом. КДК РФС дважды переносил рассмотрение дела из-за неучастия бывшего гендиректора "Химок" Николая Оленева.

"Рассмотрение отложено на 7 ноября. Николай Оленев принял участие в заседании. Но есть ряд вопросов, которые необходимо исследовать", - сказал Григорьянц.

"Химки" объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.