Карякин оценил шансы шахматистов из РФ попасть на турнир претендентов

По мнению эксперта, на Кубке мира в Индии для этого "должно произойти чудо"

Сергей Карякин © Вероника Зорина/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российским шахматистам будет очень тяжело отобраться на турнир претендентов по итогам Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал победитель Кубка мира 2015 года Сергей Карякин.

"Сейчас у нас есть упадок в мужских шахматах, и я скептически оцениваю шансы наших игроков отобраться на турнир претендентов. Кубок мира всегда был своего рода лотереей, хотя я там всегда хорошо играл. Турнир очень сложный, он длится почти месяц, там огромная конкуренция. Должно произойти чудо, чтобы кто-то в тройку попал", - сказал Карякин.

Кубок мира пройдет в Индии с 1 по 26 ноября. Из россиян выступят Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Евгений Наер, Иван Землянский, Арсений Нестеров, Сергей Лобанов, Володар Мурзин и Алексей Гребнев. По итогам соревнований три лучших шахматиста получат право сыграть на турнире претендентов.