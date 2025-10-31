Янчук назвал тяжелой победу Даниила Медведева над Сонего на турнире в Париже

Россиянин переиграл итальянского теннисиста в трех сетах

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © Lintao Zhang/ Getty Images

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев проявил характер и одержал тяжелую победу в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже против итальянца Лоренцо Сонего. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Медведева.

"Матч был очень непростым, но Медведев проявил характер. Победа получилось очень тяжелой, не всегда просто проходили геймы на своей подаче. Медведев играл в решающие моменты стабильнее Сонего, чуть лучше двигался. Для него это важная победа", - сказал Янчук.

Соревнование в Париже относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований в текущем году составляет $6,13 млн. Действующим победителем турнира является Зверев.