Демин установил уникальное достижение в НБА

Он стал первым игроком, начавшим карьеру в НБА с 20 трехочковых бросков

Баскетболист "Бруклина" Егор Демин © Evan Bernstein/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Российский защитник "Бруклина" Егор Демин установил уникальное достижение в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Демин стал первым баскетболистом, который начал карьеру в НБА с 20 трехочковых бросков, не сделав ни одной попытки со средней дистанции или из-под кольца.

26 июня "Бруклин" выбрал Демина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.

Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского "Реала", а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. Россиянин провел в НБА 4 матча, в среднем за игру он набирает 7,5 очка и делает 4 подбора.