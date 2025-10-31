Блинкова вышла в полуфинал теннисного турнира в Цзюцзяне

Россиянка в двух сетах победила американку Алисию Паркс

Анна Блинкова © AP Photo/ Andy Wong

ШАНХАЙ, 31 октября. /ТАСС/. Россиянка Анна Блинкова обыграла американку Алисию Паркс в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Цзюцзяне.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу россиянки, выступающей на турнире без номера посева. Паркс была посеяна под 3-м номером. В полуфинальном матче Блинкова сыграет с чешкой Доминикой Шалковой (без номера посева).

Блинковой 27 лет, она занимает 95-е место в рейтинге WTA. На ее счету один титул под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисистка не проходила дальше третьего круга.

Паркс 24 года, она располагается на 65-й позиции мирового рейтинга. На счету спортсменки одна победа на турнирах WTA. Лучшим результатом американки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Турнир в Цзюцзяне относится к категории WTA 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнование завершится 2 ноября. Действующей победительницей турнира является Виктория Голубич из Швейцарии.