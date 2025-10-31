Казахстан претендует на проведение финала Лиги конференций 2028 года

В заявке Казахстана в качестве мест проведения значатся арены в Астане и Алма-Ате

"Астана-Арена" © Alexander Hassenstein/ Getty Images

АСТАНА, 31 октября. /ТАСС/. Казахстан подал заявление о заинтересованности в проведении финальных матчей Лиги конференций по футболу в 2028 и 2029 годах. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Казахстан направил заявки сразу двух стадионов (в Астане и Алма-Ате), однако в число финальных кандидатов войдет лишь одна арена. Конкурентами Казахстана за право провести финал Лиги конференций в 2028 году станут Франция (Лилль), Венгрия (Будапешт), Италия (Турин) и Польша (Гданьск). В 2029 году право на проведение решающей встречи оспорят Финляндия (Хельсинки), Франция (Лилль), Венгрия (Будапешт), Италия (Турин) и Польша (Гданьск).

Ранее Казахстан не принимал финальные матчи еврокубковых турниров. Исполком УЕФА выберет страны-организаторов финалов в сентябре 2026 года.