РПЛ и "Матч ТВ" подписали новый контракт на трансляции матчей

Соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) и телеканал "Матч ТВ" договорились о подписании нового контракта о передаче эксклюзивных прав на показ матчей лиги. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Соглашение рассчитано с начала сезона-2026/27 до окончания сезона-2029/30. Предыдущий контракт был подписан в 2021 году.

31 октября прошло заседании общего собрания клубов РПЛ, на котором единогласно было одобрено подписание соглашения.