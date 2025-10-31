ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЛетние олимпийские виды спорта

Софийский суд признал легитимным выбор Лечевой на пост президента БОК

Истец утверждал, что общее собрание Болгарского олимпийского комитета и выборы председателя были проведены с нарушением устава организации и законов страны
Редакция сайта ТАСС
12:45
© Matthias Hangst/ Getty Images

СОФИЯ, 31 октября. /ТАСС/. Софийский городской суд (СГС) отклонил иск Болгарской федерации бадминтона, которая оспорила выборы президента Болгарского олимпийского комитета (БОК). Об этом сообщила команда юристов избранного президента БОК Веселы Лечевой.

Истец в иске, поданном в суд, утверждал, что общее собрание БОК и выборы председателя были нелегитимны, так как собрание было созвано и проведено с нарушением устава организации и законов страны. СГС, проанализировав доказательства, признал все претензии несостоятельными, отметив, что существенных нарушений, которые могли бы скомпрометировать проведение собрания и выборы председателя БОК, не было, а все принятые общим собранием БОК решения действительны и законосообразны. Решение суда может быть обжаловано в вышестоящей инстанции в течение двух недель.

На рассмотрении СГС в настоящее время находится еще четыре аналогичных иска, поданные другими членами БОК, эксперты уверены, что они в ближайшее время также будут отклонены.

В мае Международный олимпийский комитет временно признал результаты выборов президента на общем собрании БОК 19 марта, а именно выбор Веселы Лечевой новым президентом БОК и выборы всех членов исполнительного комитета БОК. База данных и платформы МОК были актуализированы, Лечева и избранное руководство БОК стали единственными лицами, кто имеет право представлять БОК перед МОК в рамках олимпийского движения и всех признанных МОК событий.

Однако итоги выборов были оспорены в СГС, куда поступило восемь жалоб, и он приостановил включение нового руководства БОК в Торговый регистр. Юристы отмечали, что в должность избранный президент и новое бюро БОК смогут вступить лишь после того, как суд вынесет окончательное решение по соответствующим жалобам, а этот процесс может затянуться на длительный срок, что и подтвердилось. Несмотря на публично объявленные соглашения о совместном управлении организации, бывший президент БОК Стефка Костадинова и избранный президент Лечева наладить полноценную совместную работу не смогли. Избранное руководство полноценного доступа в здание БОК и доступа к необходимым документам не получило. 

Летние олимпийские виды спорта