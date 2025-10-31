Софийский суд признал легитимным выбор Лечевой на пост президента БОК

Истец утверждал, что общее собрание Болгарского олимпийского комитета и выборы председателя были проведены с нарушением устава организации и законов страны

СОФИЯ, 31 октября. /ТАСС/. Софийский городской суд (СГС) отклонил иск Болгарской федерации бадминтона, которая оспорила выборы президента Болгарского олимпийского комитета (БОК). Об этом сообщила команда юристов избранного президента БОК Веселы Лечевой.

Истец в иске, поданном в суд, утверждал, что общее собрание БОК и выборы председателя были нелегитимны, так как собрание было созвано и проведено с нарушением устава организации и законов страны. СГС, проанализировав доказательства, признал все претензии несостоятельными, отметив, что существенных нарушений, которые могли бы скомпрометировать проведение собрания и выборы председателя БОК, не было, а все принятые общим собранием БОК решения действительны и законосообразны. Решение суда может быть обжаловано в вышестоящей инстанции в течение двух недель.

На рассмотрении СГС в настоящее время находится еще четыре аналогичных иска, поданные другими членами БОК, эксперты уверены, что они в ближайшее время также будут отклонены.

В мае Международный олимпийский комитет временно признал результаты выборов президента на общем собрании БОК 19 марта, а именно выбор Веселы Лечевой новым президентом БОК и выборы всех членов исполнительного комитета БОК. База данных и платформы МОК были актуализированы, Лечева и избранное руководство БОК стали единственными лицами, кто имеет право представлять БОК перед МОК в рамках олимпийского движения и всех признанных МОК событий.

Однако итоги выборов были оспорены в СГС, куда поступило восемь жалоб, и он приостановил включение нового руководства БОК в Торговый регистр. Юристы отмечали, что в должность избранный президент и новое бюро БОК смогут вступить лишь после того, как суд вынесет окончательное решение по соответствующим жалобам, а этот процесс может затянуться на длительный срок, что и подтвердилось. Несмотря на публично объявленные соглашения о совместном управлении организации, бывший президент БОК Стефка Костадинова и избранный президент Лечева наладить полноценную совместную работу не смогли. Избранное руководство полноценного доступа в здание БОК и доступа к необходимым документам не получило.