Винер поддержала идею отдать приоритет российской музыке на спортивных мероприятиях

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил сократить или полностью запретить использование иностранной музыки на спортивных мероприятиях

Редакция сайта ТАСС

Ирина Винер © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Заслуженный тренер РФ Ирина Винер согласна с тем, что на спортивных мероприятиях нужно отдавать приоритет отечественной музыке. Об этом она заявила на круглом столе "Патриотика. 809". Новые решения для гражданского общества", который проходит в Москве в рамках форума "Сообщество".

"Поддерживаю предложение, что нужно брать российскую музыку для наших спортсменов, речь идет про фигурное катание, спортивную, художественную гимнастику, - сказала Винер. - У нас есть огромный выбор своей музыки, от Москвы до самых до окраин, которую мы можем взять. Нет, почему-то мы берем иногда музыку такую, которая нам непонятна и [для нас] неприемлема, и детей воспитываем именно на ней. Это неправильно. Я об этом говорила всегда, но, может, сейчас что-то изменится".

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил сократить или полностью запретить использование иностранной музыки на спортивных мероприятиях. Министерство спорта РФ, в свою очередь, поддержало идею отдать приоритет российской музыке на спортивных мероприятиях. По словам председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олега Матыцина, Минспорт РФ направит рекомендацию в общественные и спортивные организации по использованию в приоритетном порядке музыкальных композиций отечественных авторов патриотической направленности.