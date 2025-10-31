Иванова: саночники могут не выступить на Олимпиаде, несмотря на решение CAS

По мнению призера Олимпийских игр, многое будет зависеть от действий международной федерации

Редакция сайта ТАСС

Татьяна Иванова © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не гарантирует российским саночникам выступление на международных соревнованиях и Олимпиаде. Такое мнение ТАСС высказала российская саночница, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Татьяна Иванова.

В пятницу CAS принял решение о допуске российских саночников к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

"Мне буквально минуту назад об этом сообщили, - сказала Иванова. - Я, безусловно, рада, что CAS встал на сторону российских спортсменов. Интересно, когда допустят и до каких соревнований. Сейчас идет международная тренировочная неделя на олимпийской трассе. По нашим правилам, если спортсмены не завершили несколько заездов на олимпийской трассе, то они не будут допущены к выступлению на Олимпиаде. Если сделают исключение для российских спортсменов, то это будет прямо хорошая картинка для нас".

"Мы понимаем, что международная федерация критерии допуска может разрабатывать до самой Олимпиады. Решение CAS - это здорово, но если международная федерация все затянет, то не факт, что мы в итоге выступим в Италии", - заключила спортсменка.