Чудинов не считает сюрпризом решение по допуску российских саночников

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Решение по допуску российских саночников до участия в международных соревнованиях не стало сюрпризом для тренерского штаба сборной России, так как в пользу отечественных спортсменов стали чаще принимать решения. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов.

Ранее Спортивный арбитражный суд постановил допустить российских саночников до международных соревнований в нейтральном статусе.

"У нас запланирован ряд тренировочных мероприятий. После решения о допуске российских бобслеистов (апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях - прим. ТАСС), мы надеялись, что и нас допустят, поэтому для нас глобально это не стало сюрпризом. Теперь будем думать, как нам обратно интегрироваться в систему международного санного спорта", - сказал Чудинов.

18 июня конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой организации и лишить россиян возможности отбираться на Олимпийские игры в Италии. Также конгресс решил не уполномочивать исполком FIL разрабатывать программу для нейтральных российских спортсменов. 14 июля президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила ТАСС, что федерация приняла решение в судебном порядке отстаивать права своих саночников. Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале о подаче апелляции на решение конгресса FIL.

Российские саночники были лишены возможности выступать на международных стартах на протяжении трех последних сезонов. Первый этап Кубка мира по санному спорту сезона-2025/26 пройдет с 5 по 7 декабря в австрийском Иглсе.