Журова считает, что трансляции Олимпиады без россиян не будут интересны

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Трансляции олимпийских турниров без россиян вряд ли будут интересны в стране. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Большинство россиян смотрит Олимпиаду, когда на ней выступают наши спортсмены. Думаю, в других странах соревнования смотрят так же. Сейчас у нас прошли отбор два фигуриста и один ски-альпинист, на отборе еще выступят конькобежцы и шорт-трекисты, а также, возможно, теперь саночники. Трансляции стоят очень дорого, и транслировать виды, где нас не будет, мне кажется бессмысленно, потому что у нас в стране они будут мало кому интересны", - сказала Журова.

На данный момент только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов смогли отобраться на Олимпиаду. Такую возможность еще имеют конькобежцы, шорт-трекисты, ее могут получить бобслеисты и скелетонисты. Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.