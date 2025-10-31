Журова призвала дождаться реакции FIL на допуск саночников

Редакция сайта ТАСС

Светлана Журова © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Новость о допуске российских саночников к международным турнирам является позитивной, однако теперь надо дождаться реакции Международной федерации санного спорта (FIL). Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

В пятницу Спортивный арбитражный суд постановил допустить российских саночников до международных турниров в нейтральном статусе.

"Новость позитивная, но нужно теперь дождаться реакции международной федерации. Если CAS решил допустить россиян и это рекомендует сделать Международный олимпийский комитет, а в федерации откажутся этому следовать, то выйдет некрасиво. Нужно теперь принять решение, каким образом наш допуск должен реализоваться, просто так наши спортсмены приехать не могут, их должны пригласить. Надеюсь, что решение по этому вопросу не будет оттягиваться", - сказала Журова.