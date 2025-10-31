Мойзес получил травму перед стартовым свистком матча ЦСКА - "Пари НН"

После выхода команд на поле он продолжал разминку и перед стартовым свистком попросил замену

Мойзес © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Мойзес получил травму перед домашним матчем 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с командой "Пари Нижний Новгород".

После выхода команд на поле Мойзес продолжал разминку и перед стартовым свистком попросил замену. Матч с первых минут вместо Мойзеса начал Артем Бандикян. Так как стартовый свисток арбитра еще не прозвучал, то перестановка не считается заменой. ЦСКА имеет право провести пять замен по ходу игры.

После 13 туров ЦСКА набрал 27 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. "Пари НН" с 7 очками располагается на 16-й строчке.