Дегтярев назвал важным прецедентом решение CAS по российским саночникам

Ранее CAS постановил допустить российских саночников до международных соревнований в нейтральном статусе

Редакция сайта ТАСС

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску российских саночников до участия в международных соревнованиях является очередным важным прецедентом. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

В пятницу CAS постановил допустить российских саночников до международных соревнований в нейтральном статусе.

"Спортивный арбитражный суд в Лозанне 31 октября частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России и постановил отменить санкции Международной федерации санного спорта (FIL) о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Таким образом, FIL обязана имплементировать указанное решение и обеспечить возможность для российских спортсменов принять участие в международных соревнованиях, в том числе отборочных к Олимпийским играм 2026 года в соответствии с теми принципами, которые были утверждены исполкомом МОК 19 сентября 2025 года. Наравне с аналогичными решениями по бобслею и настольному теннису это очередной важный судебный прецедент, признающий недопустимость дискриминации спортсменов из России", - написал Дегтярев.

18 июня конгресс FIL большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой организации и лишить россиян возможности отбираться на Олимпийские игры в Италии. Также конгресс решил не уполномочивать исполком FIL разрабатывать программу для нейтральных российских спортсменов. 14 июля президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила ТАСС, что федерация приняла решение в судебном порядке отстаивать права своих саночников. Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале о подаче апелляции на решение конгресса FIL.

Российские саночники были лишены возможности выступать на международных стартах на протяжении трех последних сезонов. Первый этап Кубка мира по санному спорту сезона-2025/26 пройдет с 5 по 7 декабря в австрийском Иглсе.