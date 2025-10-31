Дегтярев: ОКР продолжит отстаивать права лыжников и других спортсменов

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) продолжит отстаивать право российских лыжников и других спортсменов на участие в международных соревнованиях. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр спорта РФ, глава ОКР Михаил Дегтярев.

В пятницу Спортивный арбитражный суд постановил допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 21 октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских и Паралимпийских играх. Дегтярев 22 октября заявил, что ОКР совместно с лыжными федерациями в кратчайшие сроки подаст апелляции на это решение.

"Олимпийский комитет России продолжит отстаивать права российских лыжников и других наших спортсменов на участие в международных соревнованиях", - написал Дегтярев.

На данный момент только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов смогли отобраться на Олимпиаду. Такую возможность еще имеют конькобежцы и шорт-трекисты. Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.