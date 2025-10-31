Гарт назвала долгожданным событием возвращение саночников из РФ к стартам

В пятницу Спортивный арбитражный суд постановил допустить российских саночников до международных турниров в нейтральном статусе

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт © Альберт Стародубцев/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Возвращение российским саночникам возможности участвовать в международных соревнованиях является долгожданным событием. Об этом ТАСС заявила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

Ранее Спортивный арбитражный суд постановил допустить российских саночников до международных турниров в нейтральном статусе.

"Решение CAS - это наша совместная победа. Огромная благодарность за помощь и поддержку Министерству спорта России, Олимпийскому комитету России и лично министру спорта и председателю ОКР Михаилу Владимировичу Дегтяреву. Наше возвращению на мировую спортивную арену, даже в нейтральном статусе, - долгожданное событие. Теперь наша задача - оперативно решить все вопросы, пройти квалификацию и быть допущенными на международные соревнования", - сказала Гарт.

Российские саночники были лишены возможности выступать на международных стартах на протяжении трех последних сезонов. Первый этап Кубка мира по санному спорту сезона-2025/26 пройдет с 5 по 7 декабря в австрийском Иглсе.