Дом баскетболиста "Оклахомы" Гилджеса-Александера был ограблен во время игры

В прошлом сезоне игрок в составе "Оклахомы" стал чемпионом НБА

Разыгрывающий "Оклахомы" Шей Гилджес-Александер © Stacy Revere/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Дом игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома" Шея Гилджеса-Александера ограбили во время игры команды против "Вашингтона". Об этом сообщил телеканал News 9.

На месте преступления присутствовали несколько сотрудников полиции, вертолет, осуществлявший наблюдение за территорией, и полицейская кинологическая служба. Перед текущим сезоном Гилджес-Александер подписал новый контракт с "Оклахомой" с рекордной годовой зарплатой в истории НБА ($71,25 млн).

Гилджесу-Александеру 27 лет, он был выбран "Шарлотт" под общим 11-м номером на драфте НБА 2018 года и сразу был обменян в "Лос-Анджелес Клипперс", за который отыграл один сезон. В июле 2019 года баскетболист был обменян в "Оклахому". В прошедшем сезоне канадец был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и финала плей-офф, а "Оклахома" стала чемпионом НБА.