ЦСКА обыграл "Пари НН" и вернулся на первое место в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков и полузащитник "Пари НН" Алекс Опоку Сарфо © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Пари Нижний Новгород" в домашнем матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами отметились Иван Обляков (40-я минута, с пенальти) и Матвей Кисляк (82).

ЦСКА одержал пять побед в шести последних матчах в чемпионате. "Пари НН" на этом же отрезке в РПЛ потерпел пять поражений. Подопечные Алексея Шпилевского чаще других команд уступают в нынешнем сезоне (11).

ЦСКА вернулся на 1-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 30 очков. Занимающий 2-е место "Краснодар" набрал 29 очков, команде 2 ноября предстоит провести домашнюю игру с московским "Спартаком". "Пари НН" находится на последнем, 16-м месте, имея в активе 7 очков.

На следующей неделе ЦСКА проведет два гостевых матча с махачкалинским "Динамо" - 5 ноября команды встретятся в первом матче четвертьфинала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, а 8 ноября сыграют в 15-м туре чемпионата. "Пари НН" в следующем туре РПЛ 8 ноября примет казанский "Рубин".