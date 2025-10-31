"Локомотив" в третий раз в сезоне обыграл СКА в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу железнодорожников

Игроки "Локомотива" © Александр Щербак/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" одержал победу над петербургским СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

Заброшенными шайбами в составе "Локомотива" отметились Павел Красковский (14-я минута), Георгий Иванов (15) и Даниил Мисюль (22). У проигравших отличились Данила Галенюк (7) и Марат Хайруллин (18).

"Локомотив" одержал пятую победу в шести последних матчах КХЛ, единственное поражение на этом отрезке клуб потерпел от казанского "Ак Барса" (0:1) 22 октября. В текущем сезоне "Локомотив" уже в третий раз обыграл СКА. Ярославская команда располагается на 1-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 30 очков в 21 матче. СКА набрал 20 очков в 20 играх и занимает 9-е место на Западе.

В следующем матче "Локомотив" 2 ноября в гостях сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым", СКА 4 ноября примет московское "Динамо".

В других матчах игрового дня екатеринбургский "Автомобилист" разгромил новосибирскую "Сибирь" (7:1), "Салават Юлаев" одержал крупную победу над "Адмиралом" из Владивостока (5:0), челябинский "Трактор" оказался сильнее астанинского "Барыса" (6:3).