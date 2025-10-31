"Вашингтон" подписал новый контракт с хоккеистом Мирошниченко

Соглашение рассчитано на два года и будет действовать со следующего сезона

Нападающий "Вашингтона" Иван Мирошниченко © Scott Taetsch/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" заключил новый контракт с российским нападающим Иваном Мирошниченко. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Новое соглашение рассчитано на два года и будет действовать со следующего сезона.

В текущем сезоне НХЛ 21-летний форвард не провел ни одного матча. Всего на его счету 39 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых россиянин забросил 3 шайбы и сделал 7 результативных передач. В плей-офф Мирошниченко провел 1 матч.

Мирошниченко был выбран "Вашингтоном" на драфте 2022 года под 20-м номером. За столичную команду он выступает с сезона-2023/24. Капитаном "Вашингтона" является рекордсмен по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ Александр Овечкин.

"Вашингтон" в 10 матчах набрал 12 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона и 8-ю строчку в Восточной конференции.