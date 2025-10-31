Украинская штангистка отказалась фотографироваться с россиянкой на пьедестале

Россиянка Полина Павлович стала бронзовым призером юниорского чемпионата Европы

ТАСС, 31 октября. Украинская тяжелоатлетка Алина Дадерко отказалась фотографироваться с россиянкой Полиной Павлович на пьедестале юниорского чемпионата Европы. Соревнования проходят в Албании.

Павлович стала бронзовым призером турнира в весовой категории до 63 кг. Дадерко заняла второе место. Победу одержала представительница Албании Экиледа Царья. После исполнения гимна украинская спортсменка спрыгнула с пьедестала и ушла.

Ранее на юниорском чемпионате Европы серебряную медаль в весовой категории до 48 кг завоевала Елизавета Жаткина. Россиянки выступают на турнире в нейтральном статусе.