Навка анонсировала график шоу на предстоящий сезон

Ледовые представления будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка анонсировала график шоу на предстоящий сезон. Комментарий Навки ТАСС предоставила пресс-служба Navka Show.

"Мы открываем настоящий театральный сезон ледовых шоу 2025-2026. Navka Show представит беспрецедентные по масштабу и художественному замыслу постановки в Пекине, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи", - сказала Навка.

Премьера шоу "Лебединое озеро" состоится на "Навка-Арене" с 1 по 9 ноября.

Навка представит свое юбилейное шоу "Больше, чем шоу" в Санкт-Петербурге 14 и 15 ноября. 22 и 23 ноября состоятся премьерные показы ледового шоу "Вечера на хуторе" в Екатеринбурге и Челябинске. С 11 декабря по 12 января на "Навка-Арене" пройдет новогоднее шоу "Щелкунчик", а с 25 декабря по 8 января в Санкт-Петербурге будет проходить ледовое шоу "Вечера на хуторе".

В Сочи с 30 декабря по 6 января состоится премьера ледового шоу "Щелкунчик". Премьерой зимнего сезона-2025/26 в Москве станет шоу "Золушка", которое пройдет с 19 декабря по 8 января. Зимний сезон на "Навка-Арене" закроет "История любви Шахерезады", это представление будет проходить с 13 по 23 февраля 2026 года.