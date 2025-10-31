Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал "Мастерса" в Париже

В четвертьфинале российский теннисист уступил представителю Германии Александру Звереву

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © Julian Finney/ Getty Images

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев проиграл представителю Германии Александру Звереву и не смог выйти в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Париже.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Зверева, который посеян на турнире под 3-м номером. У Медведева был 11-й номер посева. В полуфинале Зверев сыграет против второй ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году. 19 октября 2025 года в Астане теннисист завоевал свой первый титул с 2023 года. Всего в его активе 21 победа на турнирах ATP в одиночном разряде.

Звереву 28 лет, он занимает третье место в мировом рейтинге. На его счету 24 титула ATP. Зверев трижды доходил до финала турниров Большого шлема - на US Open (2020), Roland Garros (2024) и Australian Open (2025). В 2021 году теннисист стал победителем Олимпийских игр в одиночном разряде.

Соревнование в Париже относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований в текущем году составляет $6,13 млн. Действующим победителем турнира является Зверев.