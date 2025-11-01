"Вашингтон" потерпел третье поражение подряд. Овечкин вновь не забил

Столичная команда уступила "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1:3

Жан-Габриэль Пажо и Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не смог отметиться заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс", продлив серию без голов до трех игр.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Айлендерс". В составе победителей заброшенными шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо (35-я минута), Бо Хорват (45) и Мэттью Барзал (59). У проигравших единственный гол на счету Тома Уилсона (25). Российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 22 броска из 23 и был признан второй звездой матча.

Для "Вашингтона" это поражение стало третьим подряд. До этого команда на своем льду разгромно проиграла "Оттаве" (1:7), а затем на выезде уступила "Далласу" (0:1).

В нынешнем сезоне Овечкин забросил две шайбы и сделал пять результативных передач в 11 матчах. Капитан "Вашингтона" в третий раз подряд ушел со льда без результативных действий. В прошлом сезоне россиянин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

"Вашингтон" занимает 6-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, "Айлендерс" - 8-е. В активе команд 12 и 11 очков соответственно по итогам 11 игр. В следующем матче "Вашингтон" в ночь на 2 ноября по московскому времени сыграет в гостях против "Баффало", "Айлендерс" в этот же день примет "Коламбус".