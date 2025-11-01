Журова уверена, что Латвия не пустит российских саночников на этап Кубка мира

Соревнования пройдут с 31 декабря по 4 января в Сигулде

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Латвия не пустит российских саночников для выступления на этапе Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее Спортивный арбитражный суд постановил допустить российских саночников до международных турниров в нейтральном статусе.

"Нужно понять, в каком виде будет осуществлен допуск, на каких условиях допустят. Надо учитывать и то, в каких странах будут проходить соревнования. Я уверена, что Латвия не пустит наших саночников на свой этап Кубка мира", - сказала Журова.

Этап Кубка мира в Латвии пройдет с 31 декабря по 4 января.