Посол РФ рассказал, что Индонезия намерена развивать хоккей с шайбой

По словам Сергея Толченова, в конце этого года или в начале следующего в Индонезии планируют ввести в строй крупный ледовый комплекс

Сергей Толченов © МИД России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Индонезия планирует развивать у себя хоккей с шайбой, в скором времени в стране появится современный ледовый комплекс, где будут все условия для игры в хоккей. Об этом ТАСС сообщил посол России в Индонезии Сергей Толченов.

Летом 2025 года парламент Индонезии одобрил предоставление гражданства четырем российским хоккеистам, чтобы они смогли усилить национальную сборную. Савелий Молчанов, Евгений Нурисламов, Артем Безруков и Адель Хабибуллин присоединились к сборной Индонезии в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве, подписанного с Россией в июне 2025 года.

"Да, в Индонезии живут четыре наших соотечественника, которые являются игроками или играющими тренерами национальной сборной Индонезии по хоккею с шайбой, - рассказал Толченов. - Здесь есть даже свой внутренний чемпионат, в котором играет несколько команд. Нам было сказано в министерстве спорта, что в конце этого года или в начале следующего в Индонезии планируют ввести в строй крупный ледовый комплекс, где будет нормальная хоккейная площадка. Они планируют продвигать этот вид спорта, сборная Индонезии выступает на чемпионатах мира, правда в не самом высоком дивизионе. Но тем не менее они участвуют в международных соревнованиях и рады этому".

Сборная Индонезии на чемпионатах мира по хоккею выступает в четвертом дивизионе. На ЧМ-2025, проходившем в апреле в Ереване, соперниками индонезийцев были сборные Узбекистана, Армении, Кувейта, Ирана и Малайзии. Команда Индонезии заняла тогда четвертое место, пропустив вперед узбеков, армян и хоккеистов Кувейта.

"Хоккей с шайбой включен в программу зимних Игр Юго-Восточной Азии. В тропическом климате тоже играют в хоккей. Есть команды не только в Индонезии, но и в Таиланде, на Филиппинах, в Малайзии. Поэтому я очень рад, что наши соотечественники способствуют популяризации этого вида спорта в Индонезии. Я с этими ребятами встречался, мы готовы поддерживать с ними контакты и помогать, если им это будет нужно", - заключил собеседник ТАСС.

В зимних Азиатских играх хоккеисты Индонезии принимали участие один раз, в 2017 году они заняли 18-е место. Дважды сборная Индонезии выступала на зимних Играх Юго-Восточной Азии, в 2017 и 2019 годах команда занимала пятые места.