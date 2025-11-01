Журова считает, что Качанова могла завоевать медаль на Олимпиаде

Ранее CAS отклонил апелляцию россиянки на неполучение нейтрального статуса

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российская конькобежка Дарья Качанова имела хорошие шансы завоевать медаль на Олимпийских играх в 2026 году. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Ранее Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Качановой на неполучение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях.

"Меня очень расстроила эта новость. Я знаю, что Даша сейчас находится в хорошей форме, она вполне могла претендовать на медали на Олимпиаде. Мне кажется несправедливым, что ее не допустили до соревнований", - сказала Журова.

Качановой 28 лет. Она является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в командном спринте. Также в активе спортсменки одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды чемпионатов Европы.