В УЕФА отказались комментировать намерение "Реала" судиться из-за Суперлиги

Ранее о таком намерении испанского клуба сообщала газета Financial Times

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет комментировать информацию о том, что мадридский "Реал" намерен потребовать возмещения ущерба в размере более €4 млрд за предполагаемые убытки, понесенные клубом после того, как организация заблокировала предложения о создании Суперлиги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

"У нас нет никаких комментариев по этому поводу", - сообщили в УЕФА.

Ранее об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times (FT). Согласно документам, подготовленным экспертами, нанятыми "Реалом", клуб потерял от €4,5 млрд до €4,7 млрд. В данном случае учитывается и потеря доходов от игр, трансляций и коммерческой деятельности.

Ранее провинциальный суд Мадрида отклонил апелляции УЕФА, Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации, подтвердив, что УЕФА в вопросе Суперлиги серьезно нарушил правила свободной конкуренции Европейского союза в соответствии с решением Суда ЕС, злоупотребив своим доминирующим положением. "Это решение позволяет потребовать возмещения существенного ущерба, понесенного клубом", - указывается в заявлении.