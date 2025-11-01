Все билеты на финал Континентальной лиги дзюдо в Москве проданы

Турнир пройдет 1 ноября на волейбольной арене "Динамо"

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Все билеты на финал Фонбет - Континентальной лиги дзюдо, который стартует в Москве на волейбольной арене "Динамо", проданы. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

В соревнованиях примут участие девять команд, определившихся в борьбе в четырех дивизионах. В турнире впервые будут участвовать и женские клубы.

"Все билеты на соревнования к настоящему моменту проданы. Интерес к турниру растет, - рассказал ТАСС спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов. - Соревнования проводятся третий сезон, их знают уже не только в России, но и за рубежом. Турнир нравится всем - и спортсменам, и зрителям. Поэтому солд-аут для нас стал приятным, но ожидаемым".

В мужской сетке турнира выступят "Турбостроитель" (Санкт-Петербург), "Самбо-70" (Москва), "Локомотив - Грин Хилл" (Нальчик), "Ахмат" (Грозный), "Урал - Западная Сибирь", "Родина" (оба - Екатеринбург), "Тюмень-дзюдо" (Тюмень), "Динамо" (Рязань) и "Динамо" (Уфа). В соревнованиях женщин примут участие "Родина", "Урал - Западная Сибирь", "Турбостроитель" и "Конар" (Челябинск).