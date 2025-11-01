Блинкова вышла в финал теннисного турнира в Цзюцзяне

Россиянка обыграла в двух сетах чешку Доминику Шалкову

Редакция сайта ТАСС

Анна Блинкова © Sean M. Haffey/ Getty Images

ШАНХАЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Россиянка Анна Блинкова обыграла Доминику Шалкову из Чехии в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Цзюцзяне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Блинковой, выступающей на турнире без номера посева. За титул россиянка поспорит с победительницей матча между Лилией Таггер из Австрии и швейцаркой Викторией Голубич.

Блинковой 27 лет, она занимает 95-е место в рейтинге WTA. На ее счету один титул под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисистка не проходила дальше третьего круга.

Шалковой 21 год, она располагается на 151-й позиции мирового рейтинга. В ее активе нет титулов WTA. Чешская теннисистка ни разу не пробивалась в основную сетку турнира Большого шлема.

Турнир в Цзюцзяне относится к категории WTA 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнование завершится 2 ноября. Действующей победительницей турнира является Голубич.