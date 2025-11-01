Тренер "Амура" Гальченюк пропустит ближайшие матчи КХЛ из-за инфекции

После возвращения из Минска главному тренеру команды диагностировали острую вирусную инфекцию

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Главный тренер "Амура" Александр Гальченюк пропустит ближайшие матчи команды в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за инфекции. Об этом сообщила пресс-служба "Амура".

Исполнять обязанности главного тренера в ближайших играх будет Александр Андриевский.

"После возвращения из Минска главному тренеру команды Александру Гальченюку диагностирована острая вирусная инфекция. Желаем Александру Николаевичу скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении.

Следующие шесть матчей "Амур" проведет дома. Соперниками команды станут "Адмирал" из Владивостока (2 и 16 ноября), омский "Авангард" (5 ноября), магнитогорский "Металлург" (7 ноября), екатеринбургский "Автомобилист" (9 ноября), челябинский "Трактор" (11 ноября).

По итогам 20 матчей на счету "Амура" 17 очков. Клуб идет на 9-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.