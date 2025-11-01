Журова: ситуация с отказом украинки фотографироваться с россиянкой типичная

Инцидент произошел на юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Албании

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ситуация с отказом украинской штангистки Алины Дадерко фотографироваться с россиянкой Полиной Павлович является типичной. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Дадерко отказалась участвовать в традиционной фотосессии на пьедестале почета вместе с Павлович на юниорском чемпионате Европы в Албании. Соревнования в весовой категории до 63 кг завершились победой албанки Экиледы Царьи. Дадерко завоевала серебряную медаль, Павлович получила бронзу.

"Это типичная ситуация, - сказала Журова. - Украинцы боятся, что на родине потом их со свету сживут. При этом не исключено, что без камер, внутри раздевалок и подтрибунных помещений, спортсмены вполне себе нормально могут между собой общаться. Все-таки они к политике никакого отношения не имеют".