"Дженоа" объявил об уходе Патрика Вийера с поста главного тренера

В ближайшее время командой будут руководить Роберто Мурджита и Доменико Кришито

Редакция сайта ТАСС

Патрик Вийера © Simone Arveda/ Getty Images

РИМ, 1 ноября. /ТАСС/. Француз Патрик Вийера покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Дженоа". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Роберто Мурджита, ему будет помогать бывший защитник петербургского "Зенита" Доменико Кришито.

"Клуб хотел бы поблагодарить тренера и его сотрудников за серьезность и профессионализм, проявленные в ходе их работы, и пожелать продолжения профессиональной карьеры", - говорится в сообщении.

Вийера возглавлял "Дженоа" с ноября 2024 года, клуб занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 3 очка в 9 матчах. Ранее Вийера тренировал французские "Страсбур" и "Ниццу", английский "Кристал Пэлас" и американский "Нью-Йорк Сити". В качестве игрока Вийера вместе со сборной Франции становился чемпионом и вице-чемпионом мира, побеждал на чемпионате Европы. Выигрывал чемпионаты Италии (в составе "Милана" и "Интера") и Англии ("Арсенал").